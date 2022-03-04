Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 28. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Altay karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fatih Karagümrük – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK – ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük – Altay maçı 6 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük – Altay maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük – Altay maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Cemil Tunç yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.