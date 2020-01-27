İki takım Fatih Karagümrük - Altınordu karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 19. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Fatih Karagümrük - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Fatih Karagümrük - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Altınordu, Spor Toto 1. Lig maçı 27 01 2020 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00

Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük ile Altınordu arasındaki Spor Toto 1. Lig Maçı Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak.