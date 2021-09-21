Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Fikstürün yoğunlaştığı bu ara haftalarda puan kaybetmek istemeyen takımlar sahaya galibiyet için çıkacak. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 21 Eylül 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi canlı olarak izlemek için Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI BEINSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek. Beinsports 1'i izlemek için Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı Beinsports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Beinsports 1 şifreli olduğundan, kanalı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Öte yandan Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.