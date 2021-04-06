Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 28. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.04.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor 1 0 Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 16:00

Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 87. Ervın Zukanovıc, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 23. Aksel Aktaş, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Sorumlu

Davıd Sassarını

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Atakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 87. Hüseyin Gündüz, 83. Hüseyin Efe Akgül, 12. Youssouf Kone, 41. Joseph Akomadı, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 9. Aaron Salem Boupendza

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 28. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 56 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 10 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 39 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 16 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 17 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 32 -13 18 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 32 -16 19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 30 -24 20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 27 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 28. hafta Fikstür sonuçları

02.03.2021 Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş 02.03.2021 Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği 03.03.2021 Sivasspor 1-1 Hatayspor 03.03.2021 BB Erzurumspor 2-2 Fatih Karagümrük 03.03.2021 MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray 03.03.2021 Başakşehir FK 1-1 Konyaspor 03.03.2021 Kayserispor 2-1 Çaykur Rizespor 04.03.2021 Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor 04.03.2021 Kasımpaşa 1-2 Trabzonspor 04.03.2021 Alanyaspor 1-1 Göztepe

KAYNAK. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU