O güne dikkat! Meteoroloji uzmanından flaş uyarıSon dakika | Yeni Malatyaspor'da 4 vaka birden...Beşiktaş CAS'a başvurdu!Survivor Batuhan neden ağladı? | Survivor Batuhan ne oldu?Göztepe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSon dakika | Irak'ta 5.0 şiddetinde deprem!Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 6 Nisan 2021 SalıSon dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Asla kabul etmeyizÇin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin kimdir, kaç yaşında?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 28. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.04.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK ATAKAŞ HATAYSPOR
Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor
1 0

Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.04.2021 16:00

Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 87. Ervın Zukanovıc, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 23. Aksel Aktaş, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Teknik Sorumlu

Davıd Sassarını

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 87. Hüseyin Gündüz, 83. Hüseyin Efe Akgül, 12. Youssouf Kone, 41. Joseph Akomadı, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 9. Aaron Salem Boupendza

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 28. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3116873930569
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Göztepe321110114642434
10Sivasspor3091473735412
11Konyaspor30109113736391
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15Başakşehir FK318914354933-14
16Yeni Malatyaspor3071112384432-6
17MKE Ankaragücü309516364932-13
18Kayserispor308814233932-16
19Gençlerbirliği308616285230-24
20BB Erzurumspor316916295127-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 28. hafta Fikstür sonuçları

02.03.2021Yeni Malatyaspor0-1Beşiktaş
02.03.2021Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
03.03.2021Sivasspor1-1Hatayspor
03.03.2021BB Erzurumspor2-2Fatih Karagümrük
03.03.2021MKE Ankaragücü2-1Galatasaray
03.03.2021Başakşehir FK1-1Konyaspor
03.03.2021Kayserispor2-1Çaykur Rizespor
04.03.2021Fenerbahçe1-1Antalyaspor
04.03.2021Kasımpaşa1-2Trabzonspor
04.03.2021Alanyaspor1-1Göztepe

KAYNAK. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT