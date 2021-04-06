Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 28. hafta maçında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 28. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Atakaş Hatayspor ile 06.04.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Atakaş Hatayspor
|1
|0
Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Atatürk Olimpiyat - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.04.2021 16:00
Fatih Karagümrük Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Volkan Bayarslan(hakem), Mehmet Metin(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 18. Alassane Ndao, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 87. Ervın Zukanovıc, 89. Lucas Nahuel Castro, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 23. Aksel Aktaş, 27. Serhat Ahmetoğlu, 37. Gaston Matıas Campı, 77. Jeremaın Marcıano Lens
Teknik Sorumlu
Davıd Sassarını
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 3. Alexandros Katranıs, 8. Aabıd Rayane, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 71. Ekrem Kılıçarslan, 87. Hüseyin Gündüz, 83. Hüseyin Efe Akgül, 12. Youssouf Kone, 41. Joseph Akomadı, 5. Isaac Sackey, 19. Muhammed Mert, 23. Abdurrahman Canlı, 9. Aaron Salem Boupendza
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 28. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|31
|16
|8
|7
|39
|30
|56
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|10
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|11
|Konyaspor
|30
|10
|9
|11
|37
|36
|39
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|16
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|30
|9
|5
|16
|36
|49
|32
|-13
|18
|Kayserispor
|30
|8
|8
|14
|23
|39
|32
|-16
|19
|Gençlerbirliği
|30
|8
|6
|16
|28
|52
|30
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|31
|6
|9
|16
|29
|51
|27
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 28. hafta Fikstür sonuçları
|02.03.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-1
|Beşiktaş
|02.03.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Gençlerbirliği
|03.03.2021
|Sivasspor
|1-1
|Hatayspor
|03.03.2021
|BB Erzurumspor
|2-2
|Fatih Karagümrük
|03.03.2021
|MKE Ankaragücü
|2-1
|Galatasaray
|03.03.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Konyaspor
|03.03.2021
|Kayserispor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|04.03.2021
|Fenerbahçe
|1-1
|Antalyaspor
|04.03.2021
|Kasımpaşa
|1-2
|Trabzonspor
|04.03.2021
|Alanyaspor
|1-1
|Göztepe
KAYNAK. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU