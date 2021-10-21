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Fatih Karagümrük - Atakaş Hayatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Atakaş Hayatspor karşı karşıya gelecek. Bu maç izlemek isteyen taraftarlar Fatih Karagümrük - Atakaş Hayatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Fatih Karagümrük - Atakaş Hayatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Atakaş Hayatspor takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Fatih Karagümrük - Atakaş Hayatspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanı arıyor. Bu sorulara ilişkin detaylara haberimizde yer verdik...

FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Atakaş Hayatspor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Atakaş Hayatspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Tuğberk Curbay yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Çağdaş Altay görev alacak.

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