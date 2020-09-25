Süper Lig'de heyecan sürüyor. 2 haftası tamamlanan ligde, 3. hafta heyecanı bugün oynanacak Karagümrük - Başakşehir maçıyla başlıyor. Ligin yeni ekibi Karagümrük, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Son şampiyon Başakşehir, sezona oldukça kötü başlayarak 2'de 0 yaptı. 2 mağlubiyetle ligin sonuncu sırasında bulunan Başakşehir, bu hafta kazanmak istiyor. Karagürmük ise sezona iyi bir başlangıç yaptı. İstanbul ekibinin 1 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Karagümrük - Başakşehir maçı, 25 Eylül Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

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Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı, saat 20.00'de beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Zukanoviç, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Vato Arveladze, Dari, Artur Sobiech (Mevlüt).

Başakşehir: Mert Caiçara Skrtel Epureanu Mbombo Mahmut Tekdemir İrfan Can Visca Aleksic Crivelli Ba.

