Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş ile 21.01.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fatih Karagümrük, Beşiktaş maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Beşiktaş
|1
|4
Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fatih Karagümrük, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Atatürk Olimpiyat - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.01.2021 16:00
Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 10. Oğuzhan Özyakup, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|41
|23
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|6
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|27
|3
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|1-1
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|1-4
|Beşiktaş