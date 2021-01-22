Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş ile 21.01.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu? Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fatih Karagümrük, Beşiktaş maç sonucu: Fatih Karagümrük Beşiktaş 1 4 Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.01.2021 16:00

Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 10. Oğuzhan Özyakup, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 41 23 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 6 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 30 1 8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 27 3 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 24 -8 13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 14 Başakşehir FK 19 6 5 8 25 31 23 -6 15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 22 0 16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 19 -19 19 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları