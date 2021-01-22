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Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Beşiktaş ile 21.01.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fatih Karagümrük, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Beşiktaş maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK BEŞİKTAŞ
Fatih Karagümrük Beşiktaş
1 4

Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.01.2021 16:00

Fatih Karagümrük Beşiktaş Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Arda Kardeşler(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 24. Domagoj Vıda, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 10. Oğuzhan Özyakup, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 26. Dorukhan Toköz, 27. Hüseyin Atakan Üner, 46. Serdar Saatçı, 70. Gökhan Töre

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş19132445224123
2Fenerbahçe18122438223816
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Alanyaspor1994630173113
6Hatayspor199462824314
7Trabzonspor198652322301
8Fatih Karagümrük197663128273
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Göztepe196762822256
11Antalyaspor19676202625-6
12Çaykur Rizespor19667263424-8
13Sivasspor18585202223-2
14Başakşehir FK19658253123-6
15Konyaspor196492727220
16Kasımpaşa18648212922-8
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği195410193819-19
19BB Erzurumspor204511193517-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları

19.01.2021Kayserispor2-0Başakşehir FK
19.01.2021Trabzonspor3-1Konyaspor
19.01.2021Göztepe4-0Gençlerbirliği
20.01.2021Galatasaray6-1Denizlispor
20.01.2021Çaykur Rizespor3-0Gaziantep FK
20.01.2021Hatayspor1-2Yeni Malatyaspor
21.01.2021BB Erzurumspor1-1Alanyaspor
21.01.2021MKE Ankaragücü1-0Kasımpaşa
21.01.2021Sivasspor1-1Fenerbahçe
21.01.2021Fatih Karagümrük1-4Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü
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