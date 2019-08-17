Fatih Karagümrük - Bursaspor: 3-1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Sezgin Çınar (xx)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer (xx) - Ramazan Civelek (xx), Barış Başdaş (xxx), Abdulhamit Yıldız (xx), Alparslan Erdem (xx), Barış Özbek (xx) (Dk. 90+2 Efe Tatlı ?), Arif Morkaya (x) (Dk. 61 Stefan Silva xx), Erkan Zengin (xx), Erik Sabo (xx), Brahim Darri (xx) (Dk. 66 Mervan Çelik x), Innocent Emeghara (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx) - İsmail Çokçalış (x), Sedat Dursun (xx), Rüştü Hanlı (x), Iasmin Latovlevici (x), Jani Atanasov (x), Emirhan Aydoğan (xx), Burak Kapacak (x) (Dk. 79 Abdullahi Shehu x), Ozan İsmail Koç (x), Onur Atasayar (xx), Kubilay Kanatsızkuş (x) (Dk. 77 Ali Akman x)

GOLLER: Dk. 13 Brahim Darri, Dk. 76 - Dk. 82 Innocent Emeghara (Fatih Karagümrük) - Dk. 49 Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+1 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Alpaslan Erdem, Barış Başdaş (Fatih Karagümrük) - Ozan İsmail Koç, Kubilay Kanatsızkuş, İsmail Çokçalış (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında 15 yıl aradan sonra bu ligde mücadele eden Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz sezon ligden düşen Bursaspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Bursaspor'un 10 kişi tamamladığı maçta zaman zaman zorlanan Fatih Karagümrük, son 15 dakika Emeghara'nın golleriyle sonuca gitti. Fatih Karagümrük, Darri ve Emeghara'nın (2) golleriyle maçı 3-1 kazanırken, Bursaspor'un tek golü Emirhan Aydoğan'dan geldi.

8'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Latovlevici'nin arapasıyla sol kanatta topla buluşan Emirhan Aydoğan bekletmeden içeri çıkardı. Penaltı çizgisinin hemen önünde Kubilay Kanatsızkuş ıska geçince konuk ekip bu fırsattan yararlanamadı.

13'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Gelişen hızlı atakta Erkan Zengin sürüklediği topta pasını Brahim Darri'ye aktardı. Darri ise sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45+1'inci dakikada Bursaspor'da Ozan İsmail Koç, rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49'uncu dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Kubilay Kanatsızkuş'un yerden içeriye doğru gönderdiği topu önce kontrol eden Emirhan Aydoğan, ardından plase bir vuruşla kaleci Aykut'un solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

65'inci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Innocent Emeghara'ın indirdiği topa Barış Başdaş'ın şık vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Stefan Silva sol kanattan içeriye doğru ortasını yaparken arka direkte boş kalan Innocent Emeghara dokunuşuyla fileleri havalandırdı: 2-1.

82'nci dakikada Bursaspor savunmasında yaşanan büyük hatada Sedat Dursun riskli pası sonrası kaleci Ataberk'in vuruşu kısa düştü. Araya giren Stefan Silva topla birlikte kaleye doğru ilerlerken, pasını verdiği Innocent Emeghara boş kaleye kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA