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Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda mücadeleyi izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde... 

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü  İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. 

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11 
2. EMILIANO VIVIANO
86. BURAK BEKAROĞLU
87. ERVIN ZUKANOVIC
30. SALİH DURSUN
29. JURE BALKOVEC
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
77. ADNAN UĞUR
16. FABIO BORINI
9. EMRE MOR
92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH
72. ALEKSANDAR PESIC
 Yedekler
21. UTKU YUVAKURAN
8. ERHUN AKSEL ÖZTÜMER
60. ALPARSLAN ERDEM
18. MÜNİR LEVENT MERCAN
14. EFE TATLI
93. YANNIS ROMARIC SALIBUR
22. SAMED ONUR
24. VATO ARVELADZE
23. KRISTIJAN BISTROVIC
99. RAYYAN BANİYA
 Teknik Sorumlu
 
 ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11
23. GÖKHAN AKKAN
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
4. ALPER POTUK
5. SELİM AY
8. DAMJAN DOKOVIC
9. TYLER DOMINIC BOYD
10. FERNANDO HENRIQUE BOLDRIN
20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO
22. EMİR HAN TOPÇU
52. ERİK SABO
88. CEMALİ SERTEL
 Yedekler
1. TARIK ÇETİN
30. ZAFER GÖRGEN
11. RONALDO CESAR MENDES DE MEDEIROS
14. BRYAN BOULAYE KEVIN DABO
18. YUSUF SARI
19. DENİZ HÜMMET
21. LEBOGANG LELANI PHIRI
29. NATHAN INENGI MONZANGO
33. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
35. ALBERK KOÇ
 Teknik Sorumlu
HAMZA HAMZAOĞLU
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