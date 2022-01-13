Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük – Çaykur Rizespor maçı BeIN Sports HD 3 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ