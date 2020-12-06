Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | BEINSPORTS LİNKİ

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Karagümrük, topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Rizespor ise 9 maçta 12 puan topladı ve 12. sırada yerini aldı. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

KARAGÜMRÜK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 6 Aralık Pazar günü saat 13.30'da, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 6 Aralık Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ