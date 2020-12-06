Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Karagümrük, topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Rizespor ise 9 maçta 12 puan topladı ve 12. sırada yerini aldı. Peki, Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
KARAGÜMRÜK - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 6 Aralık Pazar günü saat 13.30'da, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 6 Aralık Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fatih Karagümrük ile Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
- Süper Lig'in ilk 10 haftasında sadece iki mağlubiyet alan Fatih Karagümrük (3G 5B), iç sahadaki beş karşılaşmayı da kaybetmedi (3G 2B).
- Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Rizespor (1G 2B), daha önceki dokuz karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.
- İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçından da mağlup ayrılan Rizespor, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol yedi (toplam 14 gol).
- Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan da bir puanla ayrılan Fatih Karagümrük (3B), lig tarihinde üst üste dört beraberlik aldığı bir seri yaşamadı.