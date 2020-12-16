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  3. Fatih Karagümrük, Emre Çolak transferini açıkladı!

Fatih Karagümrük, Emre Çolak transferini açıkladı!

Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Emre Çolak, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Fatih Karagümrük, Emre Çolak transferini açıkladı!

Süper Lig'de bu sezonun flaş transferlerine imza atan Karagümrük, bomba transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok büyük takımda forma giyen Fabio Borini'yi kadrosuna katan İstanbul ekibi, son olarak Emre Çolak ile anlaştı. Emre Çolak transferini resmen açıklayan kulüp, şu ifadeleri kullandı:

"Emre Çolak Karagümrük’te! Transferlerimiz son hızıyla sürüyor! Süper Lig’de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"

Kariyerine Galatasaray’da başlayan Emre Çolak, 6 yıl formasını giydiği takımıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo’ya transfer olan Emre Çolak, İspanyol ekibinde 2 sezon forma giydi. Daha sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda’da oynayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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