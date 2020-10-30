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Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 7. hafta maçları başlıyor. Bu hafta Cuma günü oynanacak olan iki maç arasında Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Trabzonspor ve Kasımpaşa maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük ile BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ekibin geçen sezon 1. Lig'de oynadığı iki maçta deplasman takımları birer galibiyet almıştı (Fatih Karagümrük 0-1 BB Erzurumspor & BB Erzurumspor 1-3 Fatih Karagümrük). Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Fatih Karagümrük (4G 4B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Fatih Karagümrük - Erzurumspor maçı bulunuyor. Karşılaşma, 30 Ekim Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Özgür Ertem üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan Fatih Karagümrük - Erzurumspor mücadelesi de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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