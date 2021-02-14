Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimlikleri tespit edildiBursa'da hurdaya dönen otomobilden mucize kurtuluş!Adana'da skandal olay! Patronunun içeceğine koronavirüs karıştıran işçi yakalandıHisarcık’ta eski muhtar koronavirüsten hayatını kaybettiDarıca Gençlerbirliği, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021SezonuEyüpspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAnkaraspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTrabzonspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAkhisarspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMazhar Alanson'dan Hülya Koçyiğit’e çok özel açıklamalar!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile 13.02.2021 19:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE
Fatih Karagümrük Fenerbahçe
1 2

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 19:00

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Mert Güzenge(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 89. Lucas Nahuel Castro, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 67. Mesut Özil, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 29. Sinan Gümüş, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe24163547265121
2Galatasaray23153547184829
3Beşiktaş23153550264824
4Trabzonspor2413653124457
5Alanyaspor23125640234117
6Hatayspor23115739293810
7Gaziantep FK2410863729388
8Fatih Karagümrük2410773731376
9Antalyaspor237106232831-5
10Yeni Malatyaspor23788293029-1
11Sivasspor236107262928-3
12Göztepe236893230262
13Kasımpaşa237511253626-11
14Çaykur Rizespor246810294126-12
15Kayserispor246711172825-11
16BB Erzurumspor246711233625-13
17Konyaspor226610272824-1
18Başakşehir FK236611274124-14
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü235414263919-13
21Denizlispor234613224118-19

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları

12.02.2021Çaykur Rizespor0-2BB Erzurumspor
13.02.2021Kayserispor0-0MKE Ankaragücü
13.02.2021Fatih Karagümrük1-2Fenerbahçe
13.02.2021Trabzonspor1-0Gaziantep FK
14.02.2021Hatayspor Alanyaspor
14.02.2021Konyaspor Denizlispor
14.02.2021Galatasaray Kasımpaşa
14.02.2021Göztepe Başakşehir FK
15.02.2021Gençlerbirliği Beşiktaş
15.02.2021Antalyaspor Yeni Malatyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT