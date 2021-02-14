Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 25. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile 13.02.2021 19:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maç sonucu: Fatih Karagümrük Fenerbahçe 1 2 Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 19:00

Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Halis Özkahya(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Mert Güzenge(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 89. Lucas Nahuel Castro, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 67. Mesut Özil, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 29. Sinan Gümüş, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 25. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 51 21 2 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 48 24 4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 45 7 5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Gaziantep FK 24 10 8 6 37 29 38 8 8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 37 6 9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 31 -5 10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 29 -1 11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 28 -3 12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 26 2 13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 26 -12 15 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 25 -11 16 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 25 -13 17 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 24 -1 18 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 19 -13 21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 18 -19

Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları