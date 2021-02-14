Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 25. hafta maçında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 25. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe ile 13.02.2021 19:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Fenerbahçe
|1
|2
Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Atatürk Olimpiyat - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.02.2021 19:00
Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Halis Özkahya(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Mert Güzenge(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 77. Jeremaın Marcıano Lens, 89. Lucas Nahuel Castro, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 21. Brıght Osayı Samuel, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 67. Mesut Özil, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 18. Sadık Çiftpınar, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 29. Sinan Gümüş, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 77. Gökhan Gönül
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 25. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|24
|16
|3
|5
|47
|26
|51
|21
|2
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|3
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|48
|24
|4
|Trabzonspor
|24
|13
|6
|5
|31
|24
|45
|7
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Gaziantep FK
|24
|10
|8
|6
|37
|29
|38
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|24
|10
|7
|7
|37
|31
|37
|6
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|31
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|29
|-1
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|28
|-3
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|26
|2
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|26
|-12
|15
|Kayserispor
|24
|6
|7
|11
|17
|28
|25
|-11
|16
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|25
|-13
|17
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|24
|-1
|18
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|23
|5
|4
|14
|26
|39
|19
|-13
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|18
|-19
Süper Lig 25. hafta Fikstür sonuçları
|12.02.2021
|Çaykur Rizespor
|0-2
|BB Erzurumspor
|13.02.2021
|Kayserispor
|0-0
|MKE Ankaragücü
|13.02.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Fenerbahçe
|13.02.2021
|Trabzonspor
|1-0
|Gaziantep FK
|14.02.2021
|Hatayspor
|Alanyaspor
|14.02.2021
|Konyaspor
|Denizlispor
|14.02.2021
|Galatasaray
|Kasımpaşa
|14.02.2021
|Göztepe
|Başakşehir FK
|15.02.2021
|Gençlerbirliği
|Beşiktaş
|15.02.2021
|Antalyaspor
|Yeni Malatyaspor