Fatih Karagümrük, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 13. hafta maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Galatasaray taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 13. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Galatasaray ile 18.12.2020 19:00'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fatih Karagümrük, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük, Galatasaray maç sonucu: Fatih Karagümrük Galatasaray 2 1 Fatih Karagümrük Galatasaray Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Galatasaray maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul - Esenyur

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

18.12.2020 19:00

Fatih Karagümrük Galatasaray Maçının Hakemleri

Mustafa Öğretmenoğlu(hakem), Serkan Ok(1. Yardımcı Hakem), Murat Ergin Gözütok(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Kerem Ersoy(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 92. Aatıf Chahechouhe

Yedekler

93. Aykut Özer, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 75. Furkan Kara

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Alassane Ndao,46.dk (f), Mevlüt Erdinç,90+11.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Ramazan Civelek 84.dk, Sarı Kart Alparslan Erdem 76.dk, Sarı Kart Koray Altınay 90+4.dk, Çift Sarı Kart Enzo Pablo Roco Roco 90+9.dk, Sarı Kart Artur Adam Sobıech 62.dk, Sarı Kart Emılıano Vıvıano 90+5.dk

Oyundan Çıkanlar

Alparslan Erdem 76.dk, Aatıf Chahechouhe 86.dk, Alassane Ndao 90+8.dk, Artur Adam Sobıech 86.dk

Oyuna Girenler

Muhammed Egemen Pehlivan 76.dk, Vato Arveladze 86.dk, Murat Sarıgül 90+8.dk, Mevlüt Erdinç 86.dk

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

34. Okan Kocuk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

56. Kerem Yusuf Ersunar, 2. Şener Özbayraklı, 3. Omar Elabdellaouı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 66. Arda Turan, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Mbaye Dıagne,90+3.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Arda Turan 69.dk, Sarı Kart Ömer Bayram 90+1.dk, Sarı Kart Ali Yavuz Kol 90+7.dk, Sarı Kart Ryan Henk Donk 43.dk, Kırmızı Kart Marcos Do Nascımento Teıxeıra Ms

Oyundan Çıkanlar

Oğulcan Çağlayan 64.dk, Emre Kılınç 82.dk, Emre Akbaba 64.dk, Martın Lınnes 82.dk, Marcelo Josemır Saracchı Pıntos 64.dk

Oyuna Girenler

Arda Turan 64.dk, Ali Yavuz Kol 82.dk, Younes Belhanda 64.dk, Omar Elabdellaouı 82.dk, Ömer Bayram 64.dk

Süper Lig 13. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 26 15 2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 23 11 3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 23 4 4 Gaziantep FK 12 5 6 1 20 15 21 5 5 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 21 -1 6 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 20 6 7 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 19 3 8 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 19 2 9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 18 5 10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 18 -1 11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 17 -2 12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 15 4 13 Başakşehir FK 12 4 3 5 18 18 15 0 14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 15 -3 15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 14 -4 16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 11 -3 17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 11 -8 18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 9 -10 20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 8 -6 21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11

Süper Lig 13. hafta Fikstür sonuçları