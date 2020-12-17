Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi. Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu Karagümrük - Galatasaray maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşmayı, Cuma akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak.

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marcelo Saracchi ise takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda maça çıkabilecek.

GALATASARAY SON 7 MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Son yenilgisini ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Kazandığı son 3 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan Galatasaray, mağlup olmadığı 7 maçlık süreçte ise sadece 3 gol yedi. Fatih Terim'in öğrencileri, 14 kez fileleri havalandırdı.