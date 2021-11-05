Geride kalan 11 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya giriliyor. Bu kapsamda 12. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti hedeflediği bu zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak.