Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Gaziantepspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Fatih Karagümrük - Gaziantepspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FATİH KARAGÜMRÜK - GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük ile Gaziantepspor arasındaki mücadele 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İstanbul'da, Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Hakem Cüneyt Çakır bu mücadeleyi yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Alparslan Dedeş ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.