Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Selahattin Alpay yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

4. DAVIDE BIRASCHI

86. BURAK BEKAROĞLU

25. DERRICK LUCKASSEN

88. CANER ERKİN

10. JAKUP JİMMY DURMAZ

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

16. FABIO BORINI

9. EMRE MOR

72. ALEKSANDAR PESIC

7. AHMED MUSA

GÖZTEPE İLK 11

13. ARDA ÖZÇİMEN

15. DINO HUGO ARSLANAGIC

3. MARKO MIHOJEVIC

2. KERİM ALICI

41. BERKAN EMİR

23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA

30. YALÇIN KAYAN

43. DAVID TIJANIC

14. MAKANA BAKU

7. HALİL AKBUNAR

26. FRANCO MATIAS DI SANTO