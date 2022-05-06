7 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 7 Mayıs 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı7 Mayıs 2022 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSivasspor –Kasımpaşa maçı canlı izle | Sivasspor –Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linkiFatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linkiFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler!" İnşallah, Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez"Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı belli oldu! İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte il il Suriyelilerin sayısı...Güzel şarkıcı Aynur Aydın güneşlendiği anı paylaştı! "Güzelim ama bahtım güzel değil aşko"22. ve 23.dönemde görev yapmıştı! Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman hayatını kaybettiÜnlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor"RTÜK Başkanı Şahin'den yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar için uyarı: Toplum arasına düşmanlık tohumlarının ekilmesinin kimseye faydası yoktur
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Selahattin Alpay yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE 

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı  BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO
4. DAVIDE BIRASCHI
86. BURAK BEKAROĞLU
25. DERRICK LUCKASSEN
88. CANER ERKİN
10. JAKUP JİMMY DURMAZ
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
16. FABIO BORINI
9. EMRE MOR
72. ALEKSANDAR PESIC
7. AHMED MUSA

GÖZTEPE İLK 11

13. ARDA ÖZÇİMEN
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
3. MARKO MIHOJEVIC
2. KERİM ALICI
41. BERKAN EMİR
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
30. YALÇIN KAYAN
43. DAVID TIJANIC
14. MAKANA BAKU
7. HALİL AKBUNAR
26. FRANCO MATIAS DI SANTO

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT