Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Fatih Karagümrük – Göztepe maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Selahattin Alpay yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE
FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI BEIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
KARAGÜMRÜK İLK 11
2. EMILIANO VIVIANO
4. DAVIDE BIRASCHI
86. BURAK BEKAROĞLU
25. DERRICK LUCKASSEN
88. CANER ERKİN
10. JAKUP JİMMY DURMAZ
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
16. FABIO BORINI
9. EMRE MOR
72. ALEKSANDAR PESIC
7. AHMED MUSA
GÖZTEPE İLK 11
13. ARDA ÖZÇİMEN
15. DINO HUGO ARSLANAGIC
3. MARKO MIHOJEVIC
2. KERİM ALICI
41. BERKAN EMİR
23. ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA
30. YALÇIN KAYAN
43. DAVID TIJANIC
14. MAKANA BAKU
7. HALİL AKBUNAR
26. FRANCO MATIAS DI SANTO