Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Göztepe arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Fatih Karagümrük –Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FATİH KARAGÜMRÜK – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Selahattin Alpay yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.