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Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak takip etmek ve izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.  Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem M. Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Gökhan Barcın yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE 

FATİH KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı  BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO
4. DAVIDE BIRASCHI
86. BURAK BEKAROĞLU
25. DERRICK LUCKASSEN
29. JURE BALKOVEC
77. ADNAN UĞUR
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
10. JAKUP JİMMY DURMAZ
9. EMRE MOR
72. ALEKSANDAR PESIC
92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN
9. AABID RAYANE
12. AHMED MORTADHA BEN OUANES
15. TARKAN SERBEST
17. AHMET EMİN ENGİN
18. EVREN EREN ELMALI
19. UMUT DİLAN BOZOK
34. DOĞUCAN HASPOLAT
40. JACKSON KYANVUBU MULEKA
93. UROS SPAJIC
94. FLORENT HADERGJONAJ

Bölge Gündem Editör Ekibi
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