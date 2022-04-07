Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak takip etmek ve izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Kasımpaşa maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem M. Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Gökhan Barcın yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

4. DAVIDE BIRASCHI

86. BURAK BEKAROĞLU

25. DERRICK LUCKASSEN

29. JURE BALKOVEC

77. ADNAN UĞUR

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

10. JAKUP JİMMY DURMAZ

9. EMRE MOR

72. ALEKSANDAR PESIC

92. YANN DORGELES ISAAC KARAMOH

KASIMPAŞA İLK 11

1. MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN

9. AABID RAYANE

12. AHMED MORTADHA BEN OUANES

15. TARKAN SERBEST

17. AHMET EMİN ENGİN

18. EVREN EREN ELMALI

19. UMUT DİLAN BOZOK

34. DOĞUCAN HASPOLAT

40. JACKSON KYANVUBU MULEKA

93. UROS SPAJIC

94. FLORENT HADERGJONAJ