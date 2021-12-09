Fatih Karagümrük - Konyaspor canlı izle | Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Konyaspor takımları kozlarını paylaşacağı zorlu müsabakayı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük - Konyaspor canlı izle | Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR CANLI İZLE

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda başladı.

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçının yayınlanacağı Bein Sports 1 kanalı Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

KARAGÜMRÜK: Viviano, Luckassen, Burak, Hedenstad, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic.

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi.