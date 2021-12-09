Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Konyaspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.