Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 16 maçta, 21 puan toplayarak 11. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 16 maçta 22 puana ulaşarak puan durumunda 9. sırada yer aldı.

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Serkan Tokat tarafından yönetilecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Kamil Çetin üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 13.30'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ