Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşyıa geliyor. Peki, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftasıyla devam edecek olan ligde Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma hakkındaki tüm bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 16 maçta, 21 puan toplayarak 11. sıraya yerleşti. Konyaspor ise 16 maçta 22 puana ulaşarak puan durumunda 9. sırada yer aldı.
FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı, 10 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, hakem Serkan Tokat tarafından yönetilecek. Serkan Tokat'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Kamil Çetin üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. Bu karşılaşmayı Pazar saat 13.30'da beIN SPORTS 1 kanalından takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fatih Karagümrük, 2. Lig ve 3. Lig'de Konyaspor'a rakip olduğu sekiz maçın hiçbirini kazanamadı (2B 6M).
- Fatih Karagümrük, Konyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 50'nci takım olacak. Yeşil-beyazlılar bugüne kadar rakip olduğu 49 takımın 45'ini mağlup etmeyi başardı (Bucaspor, Gaziantep FK, Göztepe & Hatayspor hariç).
- Bu sezon Süper Lig'de oynadığı sekiz iç saha maçının sadece birini kaybeden Fatih Karagümrük (5G 2B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Trabzonspor'dan aldı (1-2).
- Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçının dördünü kaybeden Konyaspor (2G), aynı sayıda mağubiyeti daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında almıştı (2G 6B).
- Fatih Karagümrük'ün oynadığı son 10 Süper Lig maçının dokuzunda karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalarda taraflar toplam 31 gol kaydetti (Fatih Karagümrük 16-15 Rakipler).