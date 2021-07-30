Fatih Karagümrük, Medhi Benatia'yı resmen duyurdu!

Yeni sezona kısa bir süre kala takımlar kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ederken, Fatih Karagümrük'ten flaş bir transfer haberi geldi. İstanbul ekibi yıldız oyuncuyu transfer ettiğini resmen duyurdu.

ARTIK KARAGÜMRÜK FORMASI GİYECEK

Karagümrük; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Medhi Benatia’ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz! oma, Bayern Münih ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen Medhi Benatia, Fas Milli Takımının formasını da 58 giydi. Kariyerinde 2 Bundesliga ve 3 Serie A şampiyonluğu gibi bir çok başarıya imza atan Benatia, artık Karagümrük forması giyecek." ifadelerine yer verdi.

Fatih Karagümrük transferi şu videoyla duyurdu: