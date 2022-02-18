Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fatih Karagümrük – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük – Sivasspor maçı 20 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük – Sivasspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük – Sivasspor maçını hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mustafa Serkan Çimen ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak.