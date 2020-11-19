Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezonun flaş ekiplerinden Karagümrük, ligde 8 maçın ardından 12 puan topladı ve 5. sırada yerini aldı. Geçen sezonun flaş ekibi Sivasspor ise bu sezon düşüş yaşadı. Sivas ekibi, 7 maçta 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Hüseyin Göçek olacak. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2'de naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ