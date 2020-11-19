Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. 9. hafta maçlarının oynanacağı ligde, Fatih Karagümrük ve Sivasspor, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezonun flaş ekiplerinden Karagümrük, ligde 8 maçın ardından 12 puan topladı ve 5. sırada yerini aldı. Geçen sezonun flaş ekibi Sivasspor ise bu sezon düşüş yaşadı. Sivas ekibi, 7 maçta 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Hüseyin Göçek olacak. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Ferdi Karadoruk üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 2'de naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 1. Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da Sivasspor kazanmıştı (2004/05).
- Sahasında oynadığı son 14 lig maçını da kaybetmeyen Fatih Karagümrük (8G 6B), son mağlubiyetini Aralık 2019'da 1. Lig'de almıştı (0-2 vs Keçiörengücü).
- 2020/21'de çıktığı ilk üç deplasman maçında yedi puan kazanan Sivasspor (2G 1B), daha önce bir sezonun ilk dört dış saha karşılaşmasında en fazla yedi puan toplayabilmişti (2006/07 & 2007/08).
- İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor (4G 3B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (1-2 vs Galatasaray).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda rakiplerine Fatih Karagümrük'ten (115) daha fazla şut fırsatı tanıyan tek takım Antalyaspor (126). Sivasspor ise bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekip konumunda (56).
- Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları Fatih Karagümrük'ten (%45.7; 16/35) daha yüksek bir yüzdeyle gole çeviren tek takım Göztepe (%57.9; 11/19).
- Görev aldığı son iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olan Fatih Karagümrük orta sahası Badou Ndiaye (2 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 24 karşılaşmada verebilmişti (1 gol & 2 asist).
- Süper Lig'in ilk sekiz haftasında üç gole doğrudan katkı sağlayan Fatih Karagümrük stoperi Enzo Roco (2 gol & 1 asist), Avrupa kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını yakaladı.
- Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer asist yapan Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi, kariyerinde üst üste üç maç gol katkısı sağladığı bir seri yakalayamadı.
- Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç maçı da kaybetmeyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay (2G 1B), kariyerinde üst üste dört karşılaşmadan puanla ayrılamadı.