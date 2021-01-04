Fatih Karagümrük, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fatih Karagümrük, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük, Trabzonspor maç sonucu: Fatih Karagümrük Trabzonspor 1 2 Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Trabzonspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 16:00

Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Yedekler

93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Jure Balkovec,70.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Vato Arveladze 57.dk, Sarı Kart Jure Balkovec 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Alparslan Erdem 72.dk, Jakup Jimmy Durmaz 78.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 35.dk

Oyuna Girenler

Mevlüt Erdinç 72.dk, Muhammed Egemen Pehlivan 78.dk, Vato Arveladze 35.dk

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 18. Caleb Ansah Ekuban, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 5. Seyedmajıd Hosseını, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 10. Abdülkadir Ömür, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Anthony Nnaduzor Nwakaeme,46.dk (f), Caleb Ansah Ekuban,81.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Abdulkadir Parmak 37.dk, Sarı Kart Seyedmajıd Hosseını 12.dk, Sarı Kart Marlon Rodrıgues Xavıer 60.dk, Sarı Kart Lewıs Renard Baker 90.dk

Oyundan Çıkanlar

Caleb Ansah Ekuban 90+1.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 72.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 82.dk

Oyuna Girenler

Kamil Ahmet Çörekçi 90+1.dk, Abdülkadir Ömür 72.dk, Benık Tunanı Afobe 82.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 31 12 2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 4 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 23 -2 8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 21 5 9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 10 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 20 -2 11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 16 -9 18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 10 -12

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları