Fatih Karagümrük, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Trabzonspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor ile 03.01.2021 16:00'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Fatih Karagümrük, Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|1
|2
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.01.2021 16:00
Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Mehmet Cem Satman(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Mert Güzenge(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Mustafa Emre Eyisoy(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 71. Jakup Jimmy Durmaz
Yedekler
93. Aykut Özer, 11. Mevlüt Erdinç, 14. Efe Tatlı, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
Jure Balkovec,70.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Vato Arveladze 57.dk, Sarı Kart Jure Balkovec 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Alparslan Erdem 72.dk, Jakup Jimmy Durmaz 78.dk, Lucas Rodrıgo Bıglıa 35.dk
Oyuna Girenler
Mevlüt Erdinç 72.dk, Muhammed Egemen Pehlivan 78.dk, Vato Arveladze 35.dk
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 18. Caleb Ansah Ekuban, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 5. Seyedmajıd Hosseını, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 32. Edgar Mıguel Ie, 61. Abdulkadir Parmak, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 7. Yusuf Sarı, 19. Safa Kınalı, 22. Gaston Matıas Campı, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 10. Abdülkadir Ömür, 47. Joao Pedro Da Sılva Pereıra, 75. Faruk Can Genç, 79. Benık Tunanı Afobe
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Anthony Nnaduzor Nwakaeme,46.dk (f), Caleb Ansah Ekuban,81.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Abdulkadir Parmak 37.dk, Sarı Kart Seyedmajıd Hosseını 12.dk, Sarı Kart Marlon Rodrıgues Xavıer 60.dk, Sarı Kart Lewıs Renard Baker 90.dk
Oyundan Çıkanlar
Caleb Ansah Ekuban 90+1.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 72.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 82.dk
Oyuna Girenler
Kamil Ahmet Çörekçi 90+1.dk, Abdülkadir Ömür 72.dk, Benık Tunanı Afobe 82.dk
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|15
|10
|1
|4
|31
|19
|31
|12
|2
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|3
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|4
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Trabzonspor
|16
|6
|5
|5
|18
|20
|23
|-2
|8
|Fatih Karagümrük
|15
|5
|6
|4
|24
|19
|21
|5
|9
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|10
|Çaykur Rizespor
|15
|5
|5
|5
|21
|23
|20
|-2
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|12
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|Gençlerbirliği
|15
|4
|4
|7
|15
|24
|16
|-9
|18
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|15
|2
|4
|9
|9
|21
|10
|-12
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|1-2
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|0-2
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe