Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Özgür Ertem yapıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11

2. EMILIANO VIVIANO

30. SALİH DURSUN

4. DAVIDE BIRASCHI

25. DERRICK LUCKASSEN

88. CANER ERKİN

9. EMRE MOR

94. ABDOULAYE TOURE

6. LUCAS RODRIGO BIGLIA

23. KRISTIJAN BISTROVIC

7. AHMED MUSA

16. FABIO BORINI

YENİ MALATYASPOR İLK 11

25. ERTAÇ ÖZBİR

4. GASTON MATIAS CAMPI

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

8. AABID RAYANE

16. SADIK ÇİFTPINAR

18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

34. GODFRED DONSAH

44. MOUNIR CHOUIAR

45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN

94. NOUHA DICKO