Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24.haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 24.haftasında Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç, 5 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Özgür Ertem yapıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE
FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor arasındaki maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FATİH KARAGÜMRÜK – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11
2. EMILIANO VIVIANO
30. SALİH DURSUN
4. DAVIDE BIRASCHI
25. DERRICK LUCKASSEN
88. CANER ERKİN
9. EMRE MOR
94. ABDOULAYE TOURE
6. LUCAS RODRIGO BIGLIA
23. KRISTIJAN BISTROVIC
7. AHMED MUSA
16. FABIO BORINI
YENİ MALATYASPOR İLK 11
25. ERTAÇ ÖZBİR
4. GASTON MATIAS CAMPI
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
8. AABID RAYANE
16. SADIK ÇİFTPINAR
18. MEHDI EMBARECK ZEFFANE
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
34. GODFRED DONSAH
44. MOUNIR CHOUIAR
45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN
94. NOUHA DICKO