Fatih Karagümrük'ten Lucas Biglia bombası!

Süper lig ekibi Fatih Karagümrük Lucas Biglia'yı transfer ettiğini resmen duyurdu.

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LUCAS BİGLİA KİMDİR?

30 Ocak 1986 yılında Arjantin'in Mercedes kentinde doğan Lucas Biglia, futbola ülkesinin takımlarından Argentinos Juniors'ın altyapısında başladı. 2005 yılında bir başka Arjantin ekibi Independiente'ye transfer olan Biglia, 1 sezon sonra 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Anderlecht'in yolunu tuttu.

Belçika ekibinde 7 yıl başarıyla forma giyen Tangocu, 2013'te 8.4 milyon euro bedelle Lazio'ya transfer oldu. Lazio'da da başarılı performansını sürdüren Biglia, 2017 yılında ise 19.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Milan'a transfer oldu. Milano ekibinde 3 sezon forma giyen tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sona erdi.