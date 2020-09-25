Süper Ligi'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük- Medipol Başakşehir maçı, 47. dakikada Enzo Roco'nun ve 90 dakikada Sabo'nun attığı gol sonucunda Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Fatih Karagümrük 3 puanı hanesine yazdırdı.

FATİH KARAGÜMRÜK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic’le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia’nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan’ın üstünden atladığı top Ndao’da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.