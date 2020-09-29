Fatih Karagümrük'ün son bombası Mario Balotelli!

Transferde adeta fırtına gibi esen Karagümrük, tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig'de oldukça iyi transferle yaptı. Sezona Avrupa Ligi'ni hedefleyerek giren Karagümrük, birçok Avrupa takımından yıldız isimleri kadrosuna kattı. Transfer döneminin en çok dikkat çeken takımı olan son transferini Mario Balotelli ile yapmak istiyor.

İtalya Serie B'de forma düşen Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" dedi.