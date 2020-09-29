FOX TV yayın akışı Salı | FOX TV bugün ne var? 30 Eylül Çarşamba yayın akışıŞehzadeler Belediyesinden bir ilk dahaKanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 30 Eylül ÇarşambaFatih Karagümrük'ün son bombası Mario Balotelli!Koronavirüs sağlıkçılar arasında hızla yayılıyorBankacılık sektörünün ağustos ayı net karı açıklandıKuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?Pandemi sürecinde mezuniyet törenleri nasıl yapılıyor?Türksat frekans 2020 tüm kanallarGalatasaray'da Onyekuru ile bir kez daha temasa geçildi!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük'ün son bombası Mario Balotelli!

Fatih Karagümrük'ün son bombası Mario Balotelli!

Bu sezon transferde adından fazlasıyla söz ettiren Fatih Karagümrük, birçok yıldız oyuncuyla sözleşme imzaladı. Karagümrük'ün son transfer bombası Mario Balotelli ile patlayacak.

Fatih Karagümrük'ün son bombası Mario Balotelli!

Transferde adeta fırtına gibi esen Karagümrük, tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig'de oldukça iyi transferle yaptı. Sezona Avrupa Ligi'ni hedefleyerek giren Karagümrük, birçok Avrupa takımından yıldız isimleri kadrosuna kattı. Transfer döneminin en çok dikkat çeken takımı olan son transferini Mario Balotelli ile yapmak istiyor. 

İtalya Serie B'de forma düşen Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" dedi.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT