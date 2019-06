Fatih Keleş, altın kemerlere koşuyor

Avrupa şampiyonu boksör Fatih Keleş'in Avustralya'da yapacağı karşılaşmaya sayılı saatler kala ortaya iki altın kemer birden kondu. Kazanan dünya şampiyonluk maçına vize alacak.

Türk Boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, dünya şampiyonluk eleme maçı niteliği taşıyan Fatih Keleş ve Liam Paro arasındaki mücadeleye iki altın kemer birden koyduklarını belirterek, "Kazanan boksör, WBO Global ve IBF Kıtalararası şampiyonluk kemerini alacak ve bu da karşılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şayet Fatih, bu karşılaşmayı kazanırsa dünya şampiyonluk maçına çıkmak için önünde bir engel kalmıyor. Bu yıl Amerika'da üç boksörümüz maça çıktı. Maalesef bunlardan ikisi kaybetti, biri ise maçı önde götürmesine rağmen kolundan sakatlanarak bırakmak zorunda kaldı. İşte o maç geçtiğimiz günlerde süper şampiyon Anthony Joshua'yı nakavt ederek büyük sansasyon yapan Andy Ruiz'e karşıydı. Avrupa'da önümüze geleni devirdik ve çok büyük şampiyonluklara imza attık. Bu yıl Amerika'ya açılalım dedik ve istediğimiz sonuçları henüz alamadık. Şimdi Avustralya'da mücadele edecek olan Fatih Keleş'in bu yenilgi serisine son vererek şansımızı tersine çevirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bülent Başer: "Bomba gibiyiz"

Başantrenör Bülent Başer de karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "24 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından Avustralya'ya ulaşabildik. Aradaki saat farkına alışmaya çalışıyoruz. Türkiye ile buranın arasında yedi saat fark var. Burada da iki gün antrenman yaptıktan sonra hafif antrenmanlar ile maç gününü beklemeye koyulduk. Şu an için her şey yolunda. Herhangi bir sakatlığımız bulunmuyor. Fatih maça çok iyi konsantre olmuş durumda ve karşılaşmanın ne anlam taşıdığının da farkında. Bu kader maçıdır, her iki boksör için de. Kazanan iki kemeri birden beline takarak, dünyanın zirvesine tırmanacak" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, her iki boksörün de yenilgisiz olduğunu ifade ederek, "Fatih, amatör hayatındayken de büyük başarılara imza atmış ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmiştir. Bu bilgi birikimi ve tecrübeler onu karşılaşmada daha avantajlı duruma getirecektir. Biz cumartesi gecesi iki altın kemerin yanında bir de dünya şampiyonluk vizesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA