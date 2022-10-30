Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"

Fatih Kısaparmak ile canlı yayın programına çıkan oğlu Kaan Kısaparmak programda söylediği şarkı ile dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

YAYINLAMA
Google News
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek" 1

Türk Halk müziğinin sevilen sanatçılarından birisi olan Fatih Kısaparmak dün akşam Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

Programa kısa bir süre sonra Şebnem Kısaparmak ve oğulları Kaan Kısaparmak da katıldı.

Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek" 2

Programda babası ile sahneye çıkarak şarkı söyleyen Kaan Kısaparmak dinleyenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı ve kısa sürede büyük takdir topladı.

Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek" 3

Genç Kısaparmak söylediği şarkı sonrası sosyal medyada gündem oldu ve "Babadan oğula miras çok iyi babadan iyi hatta"

"Sesde , yorum da doğuştan bir yetenek oluyor demek ki."

"Harika bir ses, devamı gelir umarım" şeklinde yorumlar geldi.

Son Haberler
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Süper Loto sonuçları30 Ekim 2022 Pazar |30.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları30 Ekim 2022 Pazar |30.10.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Pakistan'da Imran Khan'ın yürüyüşüne gitmişti! Muhabirden acı son: Aracın altında kaldı!
Pakistan'da Imran Khan'ın yürüyüşüne gitmişti! Muhabirden acı son: Aracın altında kaldı!
30 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 30.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
30 Ekim 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları 30.10.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Sürekli kadın döven, zorba biri olarak ...."
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Sürekli kadın döven, zorba biri olarak ...."
Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Eski eşi ile krizleri devam eden Deniz Uğur'dan yeni bir hamle! "Lütfen buna bir deyin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi!
Çok Okunanlar
Somali kana bulandı! Bomba yüklü araçlarla terör saldırısı: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Somali kana bulandı! Bomba yüklü araçlarla terör saldırısı: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Hindistan'ın Gujurat şehrinde köprü çöktü! Çok sayıda ölü var!
Hindistan'ın Gujurat şehrinde köprü çöktü! Çok sayıda ölü var!
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı
İBB'nin 29 Ekim kutlamasında skandal! Sahneye çıkan Berkcan Güven şoke oldu
İBB'nin 29 Ekim kutlamasında skandal! Sahneye çıkan Berkcan Güven şoke oldu
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırım'ların kızı Ada Yarar da meğer gözlerimizin önünde oyuncuymuş! Oynadığı diziyi öğrenince inanamayacaksınız!
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!