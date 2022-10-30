Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"

Genç Kısaparmak söylediği şarkı sonrası sosyal medyada gündem oldu ve "Babadan oğula miras çok iyi babadan iyi hatta"

"Sesde , yorum da doğuştan bir yetenek oluyor demek ki."

"Harika bir ses, devamı gelir umarım" şeklinde yorumlar geldi.