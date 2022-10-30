Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
Fatih Kısaparmak ile canlı yayın programına çıkan oğlu Kaan Kısaparmak programda söylediği şarkı ile dinleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle dinleyenleri mest etti! "Babasının oğlu dedikleri bu olsa gerek"
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