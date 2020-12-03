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Fatih Kurucuk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Kurucuk hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi şeklinde lanse edilen Fatih Kurucuk, sarı-kırmızılıların yerli transfer listesinde yer alıyor. Peki, Fatih Kurucuk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Kurucuk hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Fatih Kurucuk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Kurucuk hangi mevkide oynuyor?

Süper Lig'de gelecek sezon uygulanmaya başlayacak yabancı sınırını göz önünde bulundurarak takımdaki yerli oyuncu kalitesini arttırmak isteyen Fatih Terim, Fatih Kurucuk ile ilgileniyor. Skor'da yer alan habere göre, 2 senedir oyuncuyu takip eden Galatasaray scoutlarının, Fatih Terim'e sunacağı rapor doğrultusunda sezon sonu oyuncu ile görüşülecek. Transfer dedikodularının basında yer alması üzerine taraftarın da merakına giren Fatih Kurucuk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatih Kurucuk hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

FATİH KURUCUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Ocak 1998 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Fatih Kurucuk, 22 yaşındadır. Stoper mevkisinde forma giyen genç futbolcu, 1.92 metre boyuna sahip. 

Göztepe altyapısında profesyonel olan, üç senedir Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk, iki haftadır Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıkıyor ve başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesinde de büyük pay sahibi olan genç futbolcu, 99 resmi maçta forma giydi. 1.92'lik stoper, U17 ve U21 Milli Takımı formalarını da birer kez terletti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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