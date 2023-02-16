Fatih Mankir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Mankir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Mankir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Mankir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Mankir 20 Ağu 2002 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Fatih Mankır şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Mankir Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatih Mankir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fatih Mankir'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Mankir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Mankir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Mankir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Mankir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Konyaspor U19

10 Ocak 2020 yılında 1922 Konya

1 Eylül 2022 yılında Konyaspor U19

25 Ocak 2023 yılında 1922 Konya

30 Haziran 2023 yılında Konyaspor U19

Fatih Mankir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Mankir şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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