Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanmıştı. O çocuğun ve babanın olayın ardından cep telefonu konuşmaları ortaya çıktı.