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  3. Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!

Fatih Nurullah'ın çocuğun babasıyla yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı!

Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanmıştı. O çocuğun ve babanın olayın ardından cep telefonu konuşmaları ortaya çıktı.

12 yaşındaki çocuğu istismar ettiği için tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın çocuğun babası ile konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı. Konuşmada ''İleri giden bir şey yok, aramızda nikah konuşmaları geçti, hata etmiş olabilirim. Bekaretinde sorun yok" ifadelerine yer verildi.

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04 Eylül 2020 Cuma 09:05
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