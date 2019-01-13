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  3. Fatih Ortaokulu öğrencilerinden müzik şöleni

Fatih Ortaokulu öğrencilerinden müzik şöleni

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunun Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, müzik şöleni düzenlendi.

Fatih Ortaokulu öğrencilerinden müzik şöleni

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunun Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda, müzik şöleni düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gürol Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşların katıldığı müzik şöleninde öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Fatih Ortaokulu öğrencilerinden müzik şöleni

Fatih Ortaokulu öğrencilerinden müzik şöleni

Kaynak: İHA

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