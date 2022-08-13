Fatih Portakal CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni fena patlattı! Görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi! "Laf boş, görüntü gerçek"

CHP'li belediye tarafından yönetilen ve çevre sorunları bir türlü bitmeyen İzmir'den bir görüntü de Fox TV sunucu Fatih Portakal'dan geldi. Sol kesime yandaşlığı ile bilinen Portakal, sosyal medya hesbaından İzmir büyükşehir Belediyesi'ne ailt olan ortamın kötü görüntüsünü paylaşarak tepkisini dile getirdi.

FATİH PORTAKAL SESSİZ KALAMADI

Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Bornova ağaçli yolda işim vardı. Yürürken bu pis, kokan kanal yatağı dikkatimi çekti. Bundan 30 dk önce de belediyenin #cittaslov duyurusunu ışıklı panoda görmüştüm. Fotoyu çekip paylaşmak istedim. Bir ünvanı haketmek gerekiyor. Yazık! Laf boş görüntü gerçek. @izmirbld" şeklinde bir yazı yazarak oluşan kötü görüntüyü paylaştı.

İYİ PARTİ'DEN DE ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda da İYİ Partili Aytun Çıray İzmir Büyükşehir'deki görünütüleri eleştirerek "Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor" "İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz,' dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır." şeklinde paylaşımlar yapmıştı.