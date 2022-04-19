Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde hackerların e-Devlet üzerinden vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirdiğini öne süren paylaşımlar yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medyada çok konulmuş ve gündem olmuştu. Bu konu üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi iddiaları yalanlamıştı.

FATİH PORTAKAL DUYURDU

Tüm bu olaylar gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbrahim Haskoloğlu'nun ablasının kendisini aradığını belirtti. Portakal, Haskoloğlu'nun ablasının aktardıklarına göre polis ekipleri Üsküdar'daki evde yaptığı arama sonrası Haskoloğlu'nu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da İbrahim Haskoloğlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddiası"

İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylastığı bir haber iddası. — fatih portakal (@fatihportakal) April 19, 2022

e- Devlet hacklendi mi ? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden iddialara ilişkin açıklama