Ünlü fenomen Murat Övüç’ten mide bulandıran sözler“ Oğluma kız isteyeceğiz, kız biraz motor ama yapacak bir şey yok”Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sözcüsünden ince tehdit! Pençe Kilit'e destek verdi, HDP'nin radarına yakalandı! Mehmetçiğe mesaj bile gönderemeyecek durumda!Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındıAşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam final ne zaman?Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?19 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller | 19 Nisan Salı! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındı

Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındı

Fatih Portakal, gazeteci İbrahim Haskaloğlu'nun paylaştığı bir haber iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde hackerların e-Devlet üzerinden vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirdiğini öne süren paylaşımlar yapan gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medyada çok konulmuş ve gündem olmuştu. Bu konu üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi iddiaları yalanlamıştı.

FATİH PORTAKAL DUYURDU

Tüm bu olaylar gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İbrahim Haskoloğlu'nun ablasının kendisini aradığını belirtti. Portakal, Haskoloğlu'nun ablasının aktardıklarına göre polis ekipleri Üsküdar'daki evde yaptığı arama sonrası Haskoloğlu'nu gözaltına alarak emniyete götürdü. 

Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındı

Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da İbrahim Haskoloğlu'nu  gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddiası"

 

 

{TITLE_STRIP}e- Devlet hacklendi mi ? Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden iddialara ilişkin açıklama

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT