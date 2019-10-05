FOX Ana Haber Bülteni'nin dün akşamki bölümünde Fatih Portakal'ın olmaması herkesin aklına farklı soru işaretleri bıraktı

Fox TV Ana Haber Bülteni’nin sunucusu gazeteci Fatih Portakal, dün akşam ekranlardaki yerini alamadı. Portakal’ın yerine başka bir spiker bülteni sunarken, Fatih Portakal'ın dün akşam neden ekranlardaki yerini almadığı büyük merak konusu oldu.

KOVULDU İDDİALARI ATILDI

Sosyal medyada Portakal için “Kovuldu” iddiaları ortaya atıldı.

Fatih Portakal o iddialara kişisel Twitter hesabından cevap vererek, “Merhaba… Sıkıntı yok, pazartesi ekrandayım. Aslında kabahat bende, dün akşamdan “yokum” diye duyurmalıydım. Benden kurtulmak o kadar kolay değil.” ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Nazilli'de okudu ve sonra geldiği İzmir'de okuduğu İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünü 1993 yılında bitirdi.

1993 yılında Üniversiteden mezun olunca hem yabancı dilini geliştirmek hem de yüksek lisans eğitimi yapmak için yurtdışına; Avustralya'da yaşayan bir arkadaşının daveti ile gitti. Ancak eğitim aldığı alanla ilgili iş bulamayınca dünyaca ünlü bir otelin Sidney şubesinde restoran görevlisi olarak işe başladı. 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye döndükten sonra merhum eniştesi Dr. Rıza Arpaz muhabirlik yapması için Star TV'den yine merhum Ufuk Güldemir'e yolladı, cebine de kartvizit sıkıştırırdı, 'hamili yakınımdır' türünden… Ve 1996 yılında İzmir'de stajyer muhabirliğe başladı.

1997 yılının 1 Mayıs'ına kadar maaş almadan 6 ay çalıştı. Ve o zaman Star TV'ye kadrolu eleman oldu. 2004 yılında kanal patron değiştirince işten çıkarıldı. Bir süre sonra da yine doğup büyüdüğü şehirde ajans muhabiri olarak göreve başladı. İzmir Sığacık'da bir balık restoranı açmaya karar verdi ancak, bir müddet sonra da 11 Ağustos 2006 günü Ayşenur Arslan ve Mehmet Ali Birand'ın Kanal D Haber ekibine transfer oldu.

Kısa sürede renkli haber sunuş tarzıyla ismi akılda kalan bir televizyon muhabiri oldu. Haber muhabirliğinin yanında radyo ve televizyonda başka işlerde de çalıştı. 8 ay Best FM'de 'Fatih Portakal'la Konuşan Türkiye' programını hazırlayıp sundu. 2009-2010 yılları arasında Kanal D'de 'Ne yapmalı?' programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada CNN Türk'te "Seçim Çadırı ve Sokak TV" adlı 45 dakikalık, stüdyo dışı, canlı yayınları gerçekleştirdi.

2010 yılının ikinci yarısında Fox TV'ye geçti. Fox Tv de sabah haberlerinde Çalar Saat programını sunmaya başladı. daha sonra sabah haberlerini bırakıp aynı kanalda Ana Haberleri sunmaya başladı.

Her cuma gece yarısı 00.30'da başlayan "Fatih Portakal'la Türkiye'nin Trendleri" programını yapmaya başladı.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4. sınıflara "Araştırmacı Gazetecilik" dersi vermektedir. Aynı zamanda aynı okulda "Mahalli İdareler" üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

"Medya Mektebi" adlı okulda "Haber Sunumunda Tarz" konusunda ders vermektedir.

Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 tarihinde Armağan Toper ile evlendi.

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