Fatih Portakal haberciliğe geri döndü! YouTube üzerinden yayın yapacak
FOX TV'den ayrılan gazeteci Fatih Portakal, YouTube üzerinden yapacağı yayınlarla haberlerine devam edeceğini açıkladı.
Sürpriz bir kararla FOX TV ana haber sunuculuğunu bırakan gazeteci Fatih Portakal, yeni bir karar aldı. YouTube kanalı açan ve kısa sürede 200 bin takipçiye ulaşan Portakal, haberciliğe buradan yapacağı yayınlarla devam edeceğini açıkladı.
"İlginize teşekkürler. Sürpriz olmadı aslında" aslında cümleleriyle nazar boncuğu emojisi paylaşan Portakal, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'da. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik. Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım." ifadelerini kullandı.
İlginize teşekkürler.— fatih portakal (@fatihportakal) October 12, 2020
Süpriz olmadı aslında ?https://t.co/kdIYkNBcrn pic.twitter.com/Tx7i9zTTE2
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