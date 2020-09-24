Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakkında "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Fox TV Haber sunucusu Fatih Portakal hakim karşısına çıktı. Fatih Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla bir iddianame daha düzenlendiği ortaya çıktı. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Fatih Portakal avukatlarıyla geldi. Müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Gazeteci Fatih Portakal kimlik sorgusunda, emekli olduğunu belirterek aylığının 7 bin TL olduğunu ve İzmir'de yaşadığını belirtti. Portakal savunmasında, "Sadece durum tespiti yapıldı. Bankaları ya da BDDK'yı hedef almadım. Herhangi bir itham yok" dedi.

"BANKA ADI BİLE GEÇMİYOR"

Hakimin, ceza verilmesi halinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sorması üzerine Fatih Portakal, "İstemiyorum" dedi.

Portakal'ın avukatı Ece Güner de "Suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Bir bankanın itibarının zedelenmesi gerekiyor, oysa banka adı bile geçmiyor." diyerek müvekkilimin beraatini talep etti. BDDK avukatları ise "Şikayetimiz devam ediyor" diyerek davaya katılma talebinde bulundular.

Hakim, 6 Nisan tarihli paylaşımı nedeniyle Fatih Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan savcılıkça yeni bir iddianamenin birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildiğini belirtti. Hakimin, bu iddianameyi henüz incelemediklerinden kabul edilmediğini söylemesi üzerine Portakal'ın avukatları, "İncelemek isteriz. Ondan sonra savunma yaparız" dediler.

Duruşma savcısı, söz konusu iddianamenin bu davayla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme, BDDK'nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddianamesinin incelemeye alınmasına ve kabulü halinde taraflara tebliğine de karar verilerek sanık ve avukatlarına savunma hazırlamaları için süre verilmesine hükmedildi. Duruşma ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede Portakal'ın 6 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Tekalifi Milliye'yi hatırlatılıp zor günlerden geçiyoruz" denilerek, mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklindeki sözleriyle Bankacılık Kanunu'nun itibarın korunması maddesinin ihlal edildiği belirtildi.