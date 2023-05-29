Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı

seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardından Kılıçdaroğluna istafa baskıları artarak devam ediyor. Bu kapsamda Sözcü TV yeni liderini tayin ediyor. Fatih Portakal, canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurarak istifaya çağırdı. Daha sonra yerine geçecek ismi verdi.

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Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir zafer kazanarak 21 yıllık kesintisiz iktidarını sürdürdü.

8'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Kandil'in ve siyasi uzantısı HDP/YSP'nin desteğine rağmen ağır bir hezimet aldı.

ABD kontrolündeki terör örgütü KCK/PKK, 1 yıllık seçim sürecinde devamlı Kılıçdaroğlu'na desteğini bildirmesine ve HDP/YSP'li seçmeni CHP Genel Başkanı'na destek vermeye yönlendirmesine rağmen, Kılıçdaroğlu Türkiye'nin çoğunluğunun oyunu alamadı.

Dün akşam muhalefeti derinden sarsan yenilginin ardından Kılıçdaroğlu ekran karşısına geçerek, CHP Genel Başkanlığını bırakmayacağının mesajını verdi.

SÖZCÜ TV'DE MUHALEFETİ DİZAYN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Muhalif seçmenden bu açıklamaya büyük tepkiler gelirken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de ses getirecek istifa çağrısı yapıldı.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, hem Kılıçdaroğlu'nun hem de İyi Parti lideri Meral Akşener'in istifaya niyetinin olmadığını belirterek canlı yayında CHP Genel Başkanı'na istifa çağrısında bulundu. Sert ifadeler kullanan Portakal, Kılıçdaroğlu'nu "Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz" ifadeleriyle eleştirdi.

"AMA ARTIK SİZ BU PARTİDEN GİTMELİSİNİZ"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun yetersiz olduğunu vurguladı:

"Kemal Bey, bir yurttaş olarak bakın ben hiçbir partiden değilim, kerhen de sizlere oy veriyorum onu da söyleyeyim. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için verdim çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz. Ama artık siz bu partiden gitmelisiniz ve siz yerel seçimde o seçimde, bu seçimde diyerek ertelememeniz gerekiyor ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bakınız seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık."

Sözlerine devam eden Portakal ağzındaki baklayı çıkardı ve Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanarak istifa çağrısı yaptı:

"HER SEÇİME GİRİYORSUNUZ VE KAYBEDİYORSUNUZ"

"Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınıza eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor.

"KİMLİĞİ NEDİR CHP'NİN, ONU BİLE BİLMİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin silkinmesi gerekiyor yönünü bulması gerekiyor. Milliyetçi bir CHP'den mi bahsediyoruz. Solcu bir CHP'den mi bahsediyoruz. Muhafazakar bir CHP'den mi bahsediyoruz. Veya nasıl bir CHP'den bahsediyoruz. Kimliği nedir CHP'nin, onu bile bilmiyoruz. Şu son haftadaki savruluşunuz bile aslında çaresizliğin göstergesidir.

"DEĞİŞİM OLMADI O ZAMAN SİZ DEĞİŞİN"

Keşke bir değişim olsaydı. Ama olmadı. O zaman siz değişin. O zaman bu koltuğu siz bırakın.

"İMAMOĞLU'DUR, ODUR, BUDUR BİLMEM"

Siyasetten yönetebilir mutlaka yönetecek insanlar vardır. İmamoğlu'dur, odur, budur bilmem. Ama bir değişikliğe ihtiyacı vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönünü de bulması gerekiyor. Savrulmaması gerekiyor."

KAYNAK. HABER7

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