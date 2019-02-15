Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim satış Kavgası Gündem oldu

Kanal D'nin, tanzim satışlarıyla ilgili üreticilerle yaptığı röportajları belli bir noktadan kesip birleştirerek haberleştirmesi tartışmalara neden oldu. FOX TV'nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Kanal D'nin tartışma yaratan haberine tepki gösterdi. Fatih Portakal'a yanıt veren Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, "Linç kampanyasına maruz kaldık" dedi.

TANZİM SATIŞ HABERLERİ TARTIŞMASI

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktaları, gündemdeki yerini korurken, Kanal D Haber konuyla ilgili yapılan bir haber tartışmalara sebep oldu. Kanal D'nin "Üreci tanzimden memnun" başlığıyla hazırladığı haberde, üreticilerin konuşmasının belli bir noktalarının kesildiği, üreticilerin yaptığı eleştirilere ise yer verilmediği öne sürüldü.

FATİH PORTAKAL: HABERCİLİKTE REZİLLİK

Kanal D haberin, "Üreci tanzimden memnun" başlığıyla verdiği haberi eleştiren Fatih Portakal, sosyal medya hesabından, "Habercilikte rezillik" ifadeleri kullandı. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşım üzerine çok sayıda yorumda bulundu.

BUKET AYDIN YANIT VERDİ: LİNÇE MARUZ KALDIK

Fatih Portakal'a yanıt veren Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, bugünkü haber bülteninde yaptığı açıklamada, "Hiç hak etmediğimiz şekilde bir linç kampanyasına maruz kaldık. Bütün arkadaşlarımızın emeğinin, alın terinin, bir tweet'le lekelenmesine göz yummamak adına cevap verme ihtiyacı hissettim. Aslında bu iftiralara, saldırılara da alışığız ancak bizi asıl üzen, her fırsatta, kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini savunan kişilerin, haberciliğin en önemli kurallarını hiçe sayarak, bu kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek ortak olmasıdır." dedi.

ÜRETİCİ NE DEDİ?

Üretici Ramazan Özbek'e söz veren Kanal D Haber, Özbek'in, "Biz üreticiler olarak tanzim satış noktalarına karşı değiliz." şeklindeki sözlerine yer verirdi. Üreticinin yayınlanmayan açıklamalarında ise şu ifadeler yer aldı:

"Ama bizim üretim maliyetlerimizde çok yüksek. Biz de istiyoruz, tüketicinin ucuz mal, sebze, domates, biber yemesini, ama gider maliyetlerimiz çok yüksek. Geçen sene 120 lira olan biyolojik mücadele ağı, bu sene 160 lira. Geçen sene kullandığımız sera örtüsü ortalama 8 lira civarındaydı, şu anda 16-17 lira. Bizim de giderlerimiz çok yüksek... Maliyetlerimizin biz de düşmesini istiyoruz, tanzim satış noktaları kurulsun, bizim de gübremizde, ilacımızda her şeyimizi ucuz alıp, tüketici de ucuz yesin. Ucuz üretelim, ucuz tüketelim..."