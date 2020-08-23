Yeni yayın dönemi öncesi tatile çıkan ve kovulduğu iddia edilen FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu istifa kararı aldı. Portakal'ın istifası şaşırtırken FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk devreye girdi ama Portakal'ı ikna edemedi. Peki Fatih Portakal neden istifa etti? Neden haber sunmuyor? İşte detaylar...

FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatih Portakal, yorulduğunu gerekçe sürerek istifa etti. Portakal, FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'e istifasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum"

Şentürk, Portakalı'ı istifasından geri döndürmek için çabaladı ancak başarılı olamadı.

NEDEN HABERLERİ SUNMUYOR?

Fatih Portakal, tatile çıktığı için uzun bir süredir FOX TV'de haberleri sunmuyordu. Portakal istifa ettiği için haberleri bundan sonra sunmayacak. Öte yandan Fatih Portakal vedasını ana haber bülteninden yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.