Fatih Portakal 'Sürprizlere hazır olun' demişti! Kanaldan izin çıkmadı

FOX Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Youtube kanalı açtığını takipçileri ile paylaşmıştı. Ünlü gazeteci yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şirket kuralları gereği kanalını kullanamayacağını belirtti.

İşte Fatih Portakal'ın paylaştığı mesajlar;

Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim.

Ve bu yüzden önceden attığım 2 adet bilgilendirme twitini kaldırıyorum.

Böyle duyurmuştu:

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmştur.

Eğitim hayatını lise çağına kadar Aydın'da sürdüren Portakal, üniversite hayatında İstanbul'a geldi.Lisans programı için Avusturya'ya gitmiştir.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.