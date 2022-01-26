Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: "Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez"

İstanbul günlerdir kar fırtınası ile mücadele ediyor. Fırtınanın en yoğun olduğu, İstanbulluların sokaklarda kaldığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş ve tepkileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu eleştirilere ise "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek cevap vermişti.

Yaşanan bu gelişmeleri Eski Fox TV sunucusu Fatih Portakal kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı video ile değerlendirdi.

"BEN NORMAL KARŞILAMIYORUM"

Portakal yaşanılan durumun kendisi için de inanılmaz geldiğini belirtirken, "O en yoğun günde böyle bir görüşme yapılamaması lazımdı. İmamoğlu'nun o gün açıklama yapması lazımdı. CHP'liler İmamoğlu'nu AK Parti'lilere karşı 'Yine yalan söylüyorsunuz' diyerek savundu. Ben normal karşılamıyorum. Anormal bir günden bahsediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"O YEMEĞİ İPTAL EDEBİLİRDİNİZ"

Videonun devamında Portakal, "O gün İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Bir saat dediler sonradan öğrendik ki üç saat sürmüş. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bu fotoğraf karesinin de ortaya düşmesini sağlamazdınız." dedi.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNU NASIL DÜŞÜNEMEZ"

Portakal bu yaşananların biz özrünün olamayacağını belirtirken, "Ekibiniz karla mücadele ederken buna hakkınız yok. Bunun bir özrü de yok, gerekçe de uyduramazsınız. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez ya?" diye konuştu.