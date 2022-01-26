Son Dakika | Trabzonspor 3 transfer birden açıkladı!Son Dakika | İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs testi pozitif çıktı!Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu? Sadakatsiz dizisi bugün var mı? Bu hafta yeni bölüm neden yok 26 Ocak 2022 Çarşamba?Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: "Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez"Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Neden istifa etti?Son Dakika | THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa ettiTV8 canlı yayın Survivor All Star 10. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Kuruluş Osman 79. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm Youtube izleSon dakika: 26 Ocak 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: "Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez"

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: "Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez"

İstanbul'da yaşanan kar felaketi sırasında İngiliz Büyükelçi ile üç saatlik bir görüşme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Gazeteci Fatih Portakal büyük tepki gösterdi. Böyle bir günde yapılan görüşmenin normal bir durum olmadığını belirten Portakal, "Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?" dedi.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: "Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez"

İstanbul günlerdir kar fırtınası ile mücadele ediyor. Fırtınanın en yoğun olduğu, İstanbulluların sokaklarda kaldığı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluİngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemiş ve tepkileri umursamadığını söylemişti. İmamoğlu eleştirilere ise "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." diyerek cevap vermişti.

Yaşanan bu gelişmeleri Eski Fox TV sunucusu Fatih Portakal kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı video ile değerlendirdi.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez

"BEN NORMAL KARŞILAMIYORUM"

Portakal yaşanılan durumun kendisi için de inanılmaz geldiğini belirtirken, "O en yoğun günde böyle bir görüşme yapılamaması lazımdı. İmamoğlu'nun o gün açıklama yapması lazımdı. CHP'liler İmamoğlu'nu AK Parti'lilere karşı 'Yine yalan söylüyorsunuz' diyerek savundu. Ben normal karşılamıyorum. Anormal bir günden bahsediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez

"O YEMEĞİ İPTAL EDEBİLİRDİNİZ"

Videonun devamında Portakal, "O gün İmamoğlu'nun o yemekte olmaması gerekiyordu. Bir saat dediler sonradan öğrendik ki üç saat sürmüş. Bunu yapamaz bir belediye başkanı. Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bu fotoğraf karesinin de ortaya düşmesini sağlamazdınız." dedi.

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'yemek' tepkisi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez

"BİR BELEDİYE BAŞKANI BUNU NASIL DÜŞÜNEMEZ"

Portakal bu yaşananların biz özrünün olamayacağını belirtirken, "Ekibiniz karla mücadele ederken buna hakkınız yok. Bunun bir özrü de yok, gerekçe de uyduramazsınız. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez ya?" diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT