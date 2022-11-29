Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"

Dün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni açıklayan altılı masanın programına katılan gazeteci Fatih Portakal, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"

Altılı masanın 84 maddelik 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi programına katılan gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı üzerinden düzenlenen program hakkın konuştu. Yaında altılı masanın cumhurbaşkanı adayı için de değerlendirmelerde bulunan Portakal, adayın net bir şekilde belli olduğunu ifade etti.

Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"

"GERİYE KARAMOLLAOĞLU VE KILIÇDAROĞLU KALIYOR"

Fatih Portakal Portakal "Dün açıklanan 6'lı masanın anayasa taslağında 7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişi bir daha siyasete dönmeyecek denildi. Bu durumda 54 yaşındaki Ekrem İmamoğlu elendi, 55 yaşındaki Ali Babacan elendi, 63 yaşındaki Ahmet Davutoğlu elendi hatta 66 yaşındaki Meral Akşener de elendi. Bu isimler uzun yıllar daha siyasetin içerisinde olacaktır. Mansur Yavaş ise HDP'den ambargolu bir isim. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal 'aday altılı masanın içerisinden çıkacak' demişti. Ben bu cümleye baktığımdan altı liderin içerisinden çıkacağını hissediyorum . Geriye sadece 81 yaşındaki Temel Karamollaoğlu ile 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'dan gündem olan iddia! Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu: "Hep 'benim ben' diyor"

"2-3 SAATLİK SÜREÇ BANA YETTİ"

Geriye isim kalması sonrası değerlendirmesini sürdüren Portakal "CHP lideri de hep 'benim, ben' diyor. Ankara'da kaldığım 2-3 saatlik süreç bana yetti. Eğer 6'lı masanın adayı 6 liderden biri olacaksa net bir şekilde o isim Kemal Kılıçdaroğlu. Geçiş sürecinde 6'lı masadaki diğer tüm liderleri cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreceğiz. Taşın altına herkes elini koyacak." şeklinde konuştu.

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