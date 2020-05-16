Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftlik evinde kaçak yapıya ilişkin inceleme!
Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal adına 2015 senesinde İzmir Seferihisar'da kurulan çiftlikte, yapılan kaçak yapılaşma şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucunda İmar Barışı yasasından faydalanıldığı ve yapı kayıt belgesinin bulunduğu tespit edildi.
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16 Mayıs 2020 Cumartesi 17:15
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